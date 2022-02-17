الصحف تبرز مباحثات الرئيس السيسى فى بروكسل وتصريحات مدبولى

جدة - نرمين السيد - ففى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الرئيس: تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبى لمكافحة الإرهاب والتطرف"، ذكرت صحيفة الأهرام أن الرئيس السيسى أكد المكانة المهمة التى يتمتع بها الاتحاد الأوروبى فى إطار السياسة المصرية، والتى ترتكز على الاحترام والتقدير المتبادل وذلك فى ضوء الروابط المتشعبة التى تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التى تواجههما على ضفتى المتوسط، مؤكدا تطلع مصر لتعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وفقا لمقاربة شاملة تعالج الجذور الرئيسية للإرهاب والتطرف.

وأشارت "الأهرام" إلى أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسى أمس، مع "شارل ميشيل"، رئيس المجلس الأوروبى، وذلك بمقر المجلس بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة، إن اللقاء تناول استعراض مختلف جوانب العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبى، حيث تم الإعراب عن الارتياح إزاء مجمل التطورات التى يشهدها التعاون المؤسسى بين الجانبين، سياسيا واقتصاديا وتنمويا وتعزيز الحوار المتبادل فى هذا الخصوص لتدعيم علاقات الصداقة بينهما فى ضوء المصالح والتحديات المشتركة.

وأضافت الصحيفة أن رئيس المجلس الأوروبى رحب بالزيارة التاريخية الأولى للرئيس السيسى إلى بروكسل ومقر الاتحاد الأوروبى، مثمنا العلاقات المتميزة التى تجمع الاتحاد مع مصر، ومؤكدا فى هذا الصدد اهتمام الجانب الأوروبى بتعزيز تلك العلاقات على مختلف الأصعدة، خاصة فى ظل كون مصر همزة الوصل بين العالمين العربى والأوروبى، وبالنظر إلى الثقل السياسى الذى تتمتع به دوليا وإقليميا.

وتحت عنوان "الرئيس يلتقى ملك بلجيكا ويشيد بعلاقات الصداقة"، ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسى أعرب عن التقدير لحفاوة الاستقبال البلجيكى، مشيدا بعلاقات الصداقة المصرية البلجيكية المتينة والممتدة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، ومعربا عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، لاسيما على المستويين الاقتصادى والتجارى من خلال تعظيم حجم الاستثمارات البلجيكية فى مصر.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس مع الملك فيليب، ملك بلجيكا، وذلك بمقر القصر الملكى ببروكسل.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية قوله إن الملك فيليب رحب بالرئيس فى زيارته الأولى لبلجيكا، مشيدا بالعلاقات التاريخية الممتدة التى تجمع بين البلدين الصديقين على المستويين الرسمى والشعبى، ومؤكدا حرص بلاده على تنميتها فى مختلف المجالات، خاصة فى ظل الطفرة التنموية الملموسة التى تشهدها.

وتحت عنوان "مباحثات مثمرة للرئيس مع كبريات الشركات البلجيكية تعزيز التعاون فى الصناعات الدفاعية والطاقة الخضراء وحماية الشواطئ"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أجرى مباحثات مثمرة بالعاصمة البلجيكية بروكسل لتعزيز التعاون مع كبريات الشركات البلجيكية فى مجال الصناعات الدفاعية، وتعزيز استخدامات الوقود البديل والاتجاه إلى الطاقة الخضراء النظيفة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وحماية الشواطئ.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسى التقى بمقر إقامته ببروكسل أمس على هامش مشاركته فى القمة الأوربية الأفريقية السادسة- الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات البلجيكية لتعزيز التعاون المشترك فى إطار رؤية مصر 2030، حضر المباحثات الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية، والسفير بدر عبد العاطى السفير المصرى فى بروكسل».

وأعـرب الرئيس السيسى خلال لقائه مع جان لوك مـورانج، الرئيس التنفيذى لشركة «جون کوکریل» البلجيكية للصناعات الدفاعية، عن التطلع لتعميق التعاون بين مصر وبلجيكا خاصة فى ضوء الإنتاج المتميز للشركة فى مجال الصناعات الدفاعية وما يمثله ذلك من دعم قدرات مصر فى هذا المجال.

وسلطت صحيفة "الجمهورية" على المؤتمر الصحفى لمجلس الوزراء، فتحت عنوان "مدبولى.. فى مؤتمر صحفى: نتوقع 6% لنسبة النمو للعام المالى الجارى وهى الأعلى فى العالم زيادة أسعار الوقود 9.7 % مقابل 54٪ عالميا"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الـوزراء، أعلن أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نسبة نمو تتجاوز 6% خلال العام المالى الحالى، وهـو الأعلى من نوعه على مستوى العالم، رغم أن الحكومة توقعت سابقا تحقيق 5.5% فقط.

وأشار مدبولى، خلال مؤتمر صحفى أمس، إلى أنه تم تحقيق نسبة نمو 9.8% خلال الربع الأول، و8,3% فى الربع الثانى، بمتوسط نمو 9% من يوليو حتى ديسمبر الماضى مما يؤكد مدى تعافى الاقتصاد المصرى رغم أزمة كورونا.

وقال مدبولى إن التقرير الذى عرضته د.هالة السعيد خلال اجتماع مجلس الوزراء، أظهر انخفاض معدلات البطالة مقارنة بالربع الأول، مما يعكس توافر فرص العمل.

وأكد أن الحكومة تتابع نبض الشارع المصرى، ومن ذلك ما ذهب إليه بعض المحللين مـن زيـادة أسعار بعض السلع، موضحا أن العالم يشهد فترة شديدة من الاضطرابات، وموجة شديدة من التضخم.. ولا شك أننا جزء لا يتجزأ من العالم.

وتحت عنوان "الفريق أول محمد زكى: قادرون على تأمين حدود الدولة والدفاع عن أمنها القومى"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى شهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجى التعبوى المشترك ذى المستويين «سيناء- 6» والذى تنفذه الأفرع الرئيسية وإدارة الحرب الإلكترونية ويستمر لعدة أيام فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى للأفرع الرئيسية وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركـان حـرب الـقـوات المسلحة وقـادة الأفـرع الرئيسية وعـدد مـن قـادة القوات المسلحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المشروع تضمن عـرض تقارير القادة من مختلف التخصصات بما يضمن تنفيذ المهام المخططة بكل دقة وظهر خلال المشروع مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من جاهزية واستعداد لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليها فضلا عن المهارة فى استخدام أحـدث وسائل السيطرة والتعاون أثناء مراحل المشروع. ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتـقـديـر الـرئـيـس عـبـدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات المسلحة وتقديره لما يبذلونه من جهود وتضحيات لحماية الأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

وتحت عنوان "البرلمان والحكومة ينعون المستشار سعيد مرعى"، ذكرت صحيفة الجمهورية أن مجلس الوزراء، قدم خلال اجتماعه أمس، برئاسة دكتور مصطفى مدبولى، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، العزاء فى وفاة المستشار الجليل سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، الذى وافته المنية بعد معاناة مع المرض.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة عن خالص التعازى إلى عائلة الفقيد، والأسرة القضائية المصرية، راجين الله عز وجل أن يتغمد الـراحـل بـواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان. نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ المستشار سعيد مرعى، وأكد أن الفقيد كان قيمة وقامة قضائية متميزة ومثالا يحتذى به، وتفانى فى أداء عمله مقدما مجهودا كبيرا أثناء مسيرته القضائية الحافلة وإبان توليه رئاسة المحكمة الدستورية العليا.