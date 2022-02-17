«الأعلى للجامعات» يعقد اجتماعه اليوم ويناقش استعدادات الفصل الدراسى الثانى

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع استعدادات الجامعات لانطلاق الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021/2022 بالإضافة إلى مناقشة خطط الجامعات لخطمة وتنمية المجتمع بعد أن اقرها الأعلى للجامعات خلال الفترة الماضية ومتابعة جهود الجامعات فى مبادرة حياة كريمة.
وكذلك من المتوقع أن يتطرق الاجتماع إلى مناقشة استعدادات المستشفيات الجامعية.
ومن المقرر أن تنطلق السبت المقبل 19 فبراير الفصل الدراسى الثانى بالجامعات، وذلك وفقا لما حدده الجدول الزمنى للعام الجامعى 2021 / 2022.
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