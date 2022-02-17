/679886/يهدد-الحياة-ما-لا-تعرفه-عن-مرض-كرونز-الذي-أصاب-حمو-بيكا

بعد ان ظهر متأثرا خلال لقاء تلفزيوني شكى فيه من تحجر نقابة المهن الموسيقية في مصر تجاهه، اعلن المطرب حمو بيكا تعرضه لأزمة صحية، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج

بداية الامر كانت خلال الحلقة التي استضافته عبر قناة الحياة، حيث عبر بيكا عن ماساته بسبب تعنت النقابة ضده حيث خرج قائلا:”أنا ممكن أعتزل حالا، ومش عايز امتحانات النقابة تاني، كل ما بدخل بسقط، أنا عايز أغني وأكل عيش، حرام عليكم أنا هموت وكفاية ظلم".

حمو بيكا واصابته بمرض كرونز

عقب انتهاء الحلقة بعد ما يقرب من 6 ساعات قامت الصفحة الرسمية لـ حمو بيكا بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بنشر صورة له بأحد المستشفيات، حيث ظهر فيها ببطن منتفخه ، وجاء عليها :” ادعوا لحما بيكا يقوم بالسلامة يا جدعان”.

الاطباء حينها كانو يقوموان باجراء عملية رسم قلب له ، واجراء فحوصات طبية أخرى، بعدما تعرض لإغماء

وأكد الحساب الرسمي لحمو بيكا على أن بيكا مصاب بمرض خطير يسمى كرونز ، وذلك بعد شن حملة سخرية كبيرة على حمو بيكا وقال الحساب:” كل الناس اللي بتتريق على حمو بيكا وتقول حامل، اتقوا الله لا شماتة في المرض، مرض كرونز خطير".

مرض كرونز وسخرية مواقع التواصل

بعد هذا الامر تزايدت معدلات البحث عن ماهية هذا المرض” كرونز” وما اسبابه ومن يصيب وكيف يتم علاجه وما خطورته.

ونرصد في السطور التالية تفاصيل مبسطة عن هذا المرض “ كرونز”

ما هو مرض كرونز

يتعلق هذا المرض بالجهاز الهضمي، وتتشابه أعراضه مع أمراض أخرى، وتشخيصه يعد صعبا، ويحتاج إلى طبيب متمرس في أمراض الجهاز الهضمي.

اسباب مرض كرونز المرض واعراضه

المسبب الأساسي للمرض يعد خلل في الجهاز المناعي، حيث يجعل الجسم يهاجم الجهاز الهضمي، اما بالنسبة لاعراضه فهيمتعددة ولكن اربزها الم الراس والبطن ايضا وانتفاخها بالاضافة تقرحات الفم، وفقدان الشهية، والتهابات شديدة على الجلد لذا ينصح المختصون بضرورة استشارة الطبيب في حال ظهور بعض هذه الأعراض، لتشخيص السبب.

تأثير المرض

يؤثر كرونز في أي جزء من الأمعاء الدقيقة أو الغليظة، ويشمل قطاعات متعددة لبعض المصابين، حيث يقتصر على القولون، والذي يعد جزء من الأمعاء الغليظة. وقد يكون داء كرونز مؤلم ومدمر، كما و يؤدي إلى مضاعفات مهددة للحياة.

علاج مرض كرونز

الدولية التي يتم استخدامها في هذا الامر تقلل من أعراض كرونز،ـ ولكن للاسف لا تقضي عليه بشكل نهائي، ويصعب الشفاء منه، حيث ويعتمد العلاج على الكورتيزون والعلاج البيولوجي ومثبطات المناعة.

لا يوجد علاج معروف لمرض كرونز، ولكن رغم ذلك فان طرق العلاج يمكن أن تقلل إلى حد كبير من ظهور علاماته وأعراضه، واحيانا تتؤدي إلى تعافي المريض وشفائه من الالتهاب على المدى الطويل.