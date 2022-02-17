/679885/مش-هفضل-أعيط-والدنيا-لازم-تمشي-أول-تعليق-من-فيفي-عبده-بعد-وفاة-شقيقتها

ظهرت الفنانة فيفي عبده في فيديو لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وقد أثارت الجدل مع أول ظهور لها بعد فترة من حالة وفاة شقيقتها في فيديو بفستان سوارية ترقص فيه.

دوت الخليج يرصد لكم أحدث ظهور للفنانة فيفي عبده عبر موقع إنستجرام بعد وفاة شقيقتها.

فيفي عبده: ده حال الدنيا ولازم تمشي

قالت الفنانة فيفي عبده في فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وقالت: “الدنيا لازم تمشي، وده حال الدنيا، أنا بشكر كل الناس اللي عزوني في أختي، مكنش عارفة أرد على مين ولا مين، أنا بشكر حنيتكم عليا، شكراً لكل اللي واساني في حزني على أختي، مش هفضل أعيط طول العمر عشان مفيش حاجة هتتغير ولا اللي مات هيرجع، بحبكم جداً”.

فيفي عبده ترقص بفستان سوارية

شاركت الفنانة فيفي عبده متابعيها مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وقد ظهرت خلاله بفستان سواريه لامع كت مزج بين اللونين الأسود والدهبي على أنغام أغنية «يا أبو ضحكة جنان».

وفاة الشقيقة الكبرى لـ فيفي عبده

ومن الجدير بالذكر، قد كشفت فيفي عن وفاة شقيقتها من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، حيث كتبت: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله الحاجة هدى شقيقة الفنانة فيفي عبده، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة».

تصريحات لـ فيفي عبده عن الرقص

وفي سياق آخر، قد فجرت فيفي عبده ببعض التصريحات الجريئة التي أثارت جدلًا واسعًا ببرنامج «السيرة»، وكانت أبرزها:

- اتعرفت على عبد الحليم في آخر أيامه وقالي بيقولوا عليكي يابت رقاصة شاطرة.

-لو قابلت رب العالمين هقوله بحب الرقص.

- باخد الطاقة الإيجابية من الرقص- صممت مدفني يشبه لمدفن عبد الحليم وأرفض يتكتب عليه لقب راقصة.

-عانيت كثيرًا من السحر ومنزلي مليئ بالأسحار التي تُلقى في بيتي من خلال الخادمات.

-أواظب على قراءة القرآن لتحصين نفسي قبل الخروج من المنزل.

-الحب على السوشيال ميديا مش مقياس لأنه ممكن يكون غدر وكذب.

- معنديش مانع أحب حد أصغر مني.