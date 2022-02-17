/679883/ايهاب-رمزي-مصادرة -مبنى-المتعدي-على-الارض-الزراعية-وفرض-غرامات-عليه

تحدث النائب ايهاب رمزي عضو مجلس النواب، عن اشكالية التعدي على الارضاي الزراعية منوها ان المتعدين علىها سيتم إلغاء دعم الدولة عنهم، حيث يتم العمل على إعداد قانون يجرم التعدي على الأراضي الزراعية ويعتبرها جريمة مخلة بالشرف.

دوت الخليج جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج آخر النهار تقديم الإعلامي تامر امين المذاع على قناة النهار، موضحا ان مشروع القانون يضع الشخص في شائبة أن أبناءه لا يستطيعون التقدم لوظيفة عامة. ايهاب رمزي: مصادرة مبنى المتعدي على الارض الزراعية وفرض غرامات عليه وعن العقوبات التي سيتم تطبيقها على المتعدديين علىة الاراضي الزارعية قال رمزي، أنه سيتم مصادرة المبنى من الشخص مع تعرضه غرامة مالية كبيرة وتقديم للمحاكمة العسكرية.

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