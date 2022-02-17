في حضور محمد صلاح.. بطل إيطاليا «إنتر ميلان» ينحني أمام ليفربول «فيديو»

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انتهت أحداث مباراة إنتر ميلان وليفربول بنتيجة هدفين دون رد، لصالصح الريدز، في لقاء يجمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جاء هدف محمد صلاح في الدقيقة الـ 83 من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية تعود من فان دايك ويسددها صلاح بقوة وسط دفاعات الإنتر ويسكنها الشباك.

محمد صلاح يتربع على عرش أوروبا

بهذا الهدف يزيد محمد صلاح رصيده في دوري الأبطال إلى الـ 36 هدفن وعلى مستوى كافة البطولات الأوروبية يصل لهدفه الـ 45 هدف، مع مختلف الأندية.

#UCL | #InterLiverpool



دوري أبطال أوروبا | الانتر 0 × 2 ليفربول | قوووووووووووووووووووووووووووووووول صلاح Salah HD

https://t.co/PK8KG89gxA — عادل سعيد LFC (@AdelElkrem) February 16, 2022

سجل البرازيلي فيرمينو الهدف الأول لصالح ليفربول في شباك إنتر ميلان في الدقيقة الـ 75 من عمر اللقاء، من خلال كرة مقوسة من روبرتسون من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح ليفربول قابلها البديل فيرمينو رأسية متقنة في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى إنتر ميلان

حاول ليفربول الفريق الضيف أن يفتتح التسجيل في المباراة ولكن دفاعات الفريق الإيطالي على أرضية تعطيه الأفضلية، أمام الإنجليزي وينجح في توقف ماهجمي الريدز.

حاول إنتر ميلان في الشوط الأول بأخطر الفرص عن طريق إيفان بيريستش، ولكن لم تتلتقي بغير العارضة الأفقية لمنع الفريق الإيطالي من التقدم.

تشكيل إنتر ميلان أمام ليفربول :

حراسة المرمى: سمير هندانوفيتش

الدفاع: ميلان شكرينيار – ستيفان دي فراي – أليساندرو باستوني – دينزيل دومفريز

الوسط: أرتورو فيدال – مارسيلو بروزوفيتش – هاكان تشالانوجلو – إيفان بيريستش

الهجوم: إدين دجيكو – لاوتارو مارتينيز

تشكيل ليفربول أمام انتر ميلان:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتيه – أندي روبرتسون

خط الوسط: فابينيو – تياجو ألكانتارا – هارفي إليوت

خط الهجوم: ساديو ماني – دييجو جوتا – محمد صلاح

البدلاء: أندي كيهلير – جيمس ميلنر – نابي كيتا – بوبي فيرمينو – جو جوميز – جوردان هندرسون – أليكس أوكسليد تشامبرلين – تاكومي مينامينو – كوستاس تسيميكاس – لويس دياز – ديفوك أوريجي – جويل ماتيب

ليفربول نجح في حجز مقعده في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، بعد أن تصدر جدول ترتيب مجموعته في دور المجموعات برصيد 18 نقطة، في حين تأهل إنتر ميلان لذات الدور بعد أن تواجد في المركز الثاني في ترتيب مجموعه برصيد 10 نقاط.