أحد متابعي عمر كمال يُشكل كلمة السر وراء قرار إيقافه

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كشف مطرب المهرجانات، الفنان عمر كمال عن السر وراء تعليقه «هاني شاكر ميقدرش يمرجحني»، الذي تسبب في إيقافه عن الغناء من قبل نقابة المهن الموسيقية، نتيجة إسائته للفنان هاني شاكر.

دوت الخليج يرصد تعليق مطرب المهرجانات عمر كمال على قرار إيقافه عن الغناء بمصر.

عمر كمال يدافع عن نفسه بعد إيقافه

قال عمر كمال خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد: "بعض القنوات نشرت أخبار مزيفة عن حفلاتي في الولايات المتحدة، فخرجت ودافعت عن نفسي في فيديو".

وتابع: "أحد الأشخاص عندي قالي هاني شاكر هيمرجحك، رديت قولتله لا يمرجح اللي زيك، عشان أنا ماشي صح.. ففوجئت بقرار الإيقاف ومش عارف ليه".

واستطرد قائلًا: "أرسلت لهاني شاكر اعتذارًا، عشان غضب عني مقولتش كلمة أستاذ قبل اسمه في التعليق علي الشخص اللي تطاول عليا".

عمر كمال يعترض على قرار إيقافه

واختتم حديثه مستعجبًا: "أنا اتوقفت ليه.. ملتزم بقرار النقابة وأعمل بفرقة، هروح النقابة بعد عودتي لمصر".

كما علق أيضًا عمر كمال على قرار إيقافه في مداخلة هاتفية ببرنامج «تفاعلكم» المذاع عبر فضائيةالعربية قائلًا: "واحد لسه صاحي من النوم هتكلم ازاي.. هيكون لساني تقيل ومش هكون في المود، وبعدين ازاي يتهموا عضو عندهم بالسُكر".

هذا وقد أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا رسميًا بشأن أزمو مطرب المهرجانات عمر كمال مع الفنان هاني شاكر

وكانت بنود البيان كالآتي : "عمر كمال يكذب ويتجمل، حذف عمر كمال الفيديو الذى احتوى على ألفاظ و أهان فيه الرموز، لا يعفيه من المسؤوليه لأنه أقدم على الفعل وعندما لم يأتي الحذف بثمارًا إيجابيه معه، قرر توجيه الرأى إلى أن الخطأ الوحيد فى الفيديو ذكر اسم الفنان هانى شاكر دون كتابة أستاذ".

وأردف: "وهذه محاولات مغايره للحقيقه ومحاوله فاشله لتبرأه نفسه وتضليل الرأى العام بأستخدم وسائل التواصل الاجتماعى، واخيرا أعاد تسريب الفيديو على السوشيال ميديا بعد عمل مونتاج واستقطع منه الألفاظ وعبارات اهانه الرموز الفنيه الكبير فى محاولة أخرى لتضليل الرأى العام".