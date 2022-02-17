/679882/حياة-كريمة-وحدة-محلية-شمة-بالمنوفية-تستأثر-بنصيب-الأسد-فى-مشروعات-المبادرة

قالت الدكتورة كريستين ماهر،منسق حياة كريمة بمحافظة المنوفية، ان وحدة محلية شمة تستأثر بنصيب الأسد فى مشروعات مبادرة حياة كريمة وفى نسب تنفيذ المشروعات، مؤكدة ان مبادرة حياة كريمة أعطت الامل للوحدة المحلية شما و لمحافظة المنوفية فى العموم.

دوت الخليج

المجمع الخدمى فى وحدة محلية شمة بالمنوفية:

وأوضحت الدكتورة كريستين ماهر، عبر لقائها على برنامج جولة المراسلين المذاع على قناة اكسترا نيوز، ان المجمع الخدمى يقدم 8 خدمات أساسية للمواطنين بفكرة الشباك الواحد، مشيرة الى ان هذه الخدمات تشمل خدمات سجل مدنى، بريد وشهرعقارى ومركز تطوير تكنولوجى، بالأضافة الى خدمات التموين والتضامن الاجتماعى ويشمل المجمع الخدمى وحدة محلية ومجلس محلى، مضيفة انه جارى حاليا تشغيل المجمع المدنى وامداده بالعنصر البشرى، مشيدة الى اهمية هذا المجمع فى تسهيل الاجراءات على المواطن.

مشاريع مبادرة حياة كريمة التى تم الانتهاء منها:

واشارات الى بعض مشاريع مبادرة حياة الكريمة التى تم الانتهاء منها بالفعل فى محافظة المنوفية وخاصة وحدة محلية شمة ومن ضمنها المجمع الزراعى، موضحة ان المجمع الزراعى يقوم بتقديم 3 خدمات للمواطنين وهم وحدة زراعية ومركز تجميع الالبان ووحدة الارشاد الزراعى ، مشيرة الى ان المجمع الزراعى نسبة انجازه وصلت لقرابة 98%، مشيدة بجهود المبادرة فى قطاع التعليم، مشيرة الى انه تم احلال وتجديد 5 مدارس وانشاء 3 مدارس من جديد.

أوضحت ان مركز اشمون يستاثر بحوالى قرابة 5 مليون نسمة ويشمل هذا المركز 14 وحدة محاية، مؤكدة على ان مشاريع مبادرة حياة كريمة تسير بالتوازى تماما، مشيرة انه تم انتهاء من دق الشواكيش الرئيسية فى دخول الغازالطبيعى للمنازل فى كافة انحاء مركز أشمون بمحافظة المنوفية والصرف الصحى وتبطين الترع وتجميل وجهات المنازل، بالأضافة الى ما انجازته مبادرة حياة كريمة من تجميل مداخل القرى وتدعيم شبكات الاتصالات والعديد من المشروعات الاخرى، موضحة ان مبادرة حياة كريمة قامت بانجاز تلك المشاريع فى مدة قصيرة جدا بناءا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والجهات