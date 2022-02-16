رسمياً.. مباراة الهلال السوداني والأهلي بدون جمهور بدوري أبطال إفريقيا

/679874/رسميا-مباراة-الهلال-السوداني-والأهلي-بدون-جمهور-بدوري-أبطال-إفريقيا

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسبق وأعلن صباح اليوم نادي الهلال السوداني، عن تسلمه خطاب رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يفيد بحضور جماهيري 15 ألف في مباراته أمام الأهلي.

وصول بعثة الأهلي للخرطوم بالسودان

حرصت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في السودان على التواجد خارج مطار الخرطوم، لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم وتحية الجهاز الجهاز الفني واللاعبين فور الوصول، وطالبتهم بالفوز بالبطولة الحادية عشرة في دوري أبطال إفريقيا.

وحرص السفير حسام عيسى، سفير مصر في السودان، والملحق العسكري محمود علوان، ووفد من السفارة، على التواجد في مطار الخرطوم، لاستقبال بعثة الفريق فور وصولها إلى مطار الخرطوم.

بعثة من سفارة مصر بالسودان في إستقبال الأهلي

وضم وفد السفارة الذي تواجد في مطار الخرطوم تغريد محمد، نائب السفير، وعبد النبي صادق المستشار الإعلامي، والمستشار محمود الخطيب سكرتير أول السفارة، وكان في استقبال البعثة أيضًا محمود السر، مندوبًا عن نادي الهلال السوداني.

ويلتقي الأهلي مع الهلال في الثالثة عصر ‏الجمعة المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري ‏أبطال إفريقيا.

قاءمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني

علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء ـ رامي ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبد المنعم ـ محمد هاني ـ كريم فؤاد ـ علي معلول ـ محمود وحيد ـ عمرو السولية ـ محمد محمود ـ حمدي فتحي ـ أليو ديانج ـ محمد مجدي أفشة ـ حسين الشحات ـ لويس ميكيسوني ـ محمد شريف ـ طاهر محمد طاهر ـ أحمد عبد القادر ـ حسام حسن.

وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني وتدريبات فنية وخططية، وحرص بيتسو ‏موسيماني المدير الفني للفريق على عقد محاضرة مع اللاعبين تحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الهلال.