حمو بيكا: «أجيب منين الأبرة أم 130 ألف وأنا موقوف»

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تصدر حمو بيكا محركات البحث خلال الأيام الماضية بشأن أزمته مع النقابة، وبشأن مرضه بعد ذلك، حيث تعرض لوعكة صحية سببت له حالة من التنمر غير المحتمل عليه لأنه ظهر في المستشفى ببطن منتفخة، وتعافى بعدها حمو بيكا، وأجرى العديد من اللايفات على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وصرح العديد من التصريحات في مكالمة هاتفية له في قناة العربية وتحدث فيها عن أزمته بتوسع.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات الفنان حمو بيكا بشأن أزماتة الأخبرة وذلك خلال السطور القادمة.

حمو بيكا مع قناة العربية

أجرى حمو بيكا مداخلة هاتفية على شاشة قناة العربية، وصرح فيها العديد من التصريحات حول أزماتة الأخيرة التي أثارت مواقع التواصل الإجتماعي، وقال: “المرض ده عندي بقاله ٧ سنين، طلعت كتير وقولت بس محدش متخيل المرض ده بيأذي الإنسان قد ايه”.

وأضاف بيكا، قائلًا: “انا قاعد من الشغل وحالي واقف، اجيب منين الابره أم 130 الف جنية وأنا حالي واقف مفيش شغل”.

واستكمل حمو كلامه، قائلًا: “وفي ناس فاتحه بيوت من ورا مني، الابره عادي مش مهم اللي ربنا عاوزه هيكون لكن في ناس من ورا مني بتاكل عيش وفاتحه بيوت، لما بتأذي مش بتأذي لوحدي معايا ناس بتتأذي كتير”.

البلاغ ليس لحبس حمو بيكا

وفي سياق متصل بشأن أزمات حمو بيكا، قد صرح الفنان حلمي عبدالباقي في التلفزيون، مساء اليوم الأربعاء الموافق 16 فبراير لعام 2022 منذ قليل، أن الهدف من تقديم بلاغ للنائب العام ليس حبس حمو بيكا، ولكن معرفة الحقيقة، ومن يحصل على أموال من حمو بيكا.

وأردف عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية حلمي عبد الباقي، قائلًا: أولادي سألوني هل يا بابا بتقبضوا داخل النقابة كما قال حمو بيكا.

حمو بيكا هاجم نقابة الموسيقين

وأستكمل حلمي عبد الباقي كلامه، قائلًا: أن الفنان أو الشخصية العامة قدوة، وحمو بيكا قال في أحد بعض البرامج التليفزيونية، وهاجم نقابة المهن الموسيقية، وعلى حد زعمه فقد ذكر أن أحد أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية ورفض تحديد اسمه في كلامه، وكمان اتهمه بالرشوة وقبول أوراق مزورة ومخالفة للقانون لمصالح شخصية تخص ذلك العضو.

وتابع حلمي عبد الباقي عضو نقابة المهن الموسيقية، قائلًا: كما زعم أنه يدفع مبلغ 15 ألف جنيه لأحد أعضاء مجلس الإدارة نظير إستخراج التصاريح لحفلاته، وكان لا يستلم سوى إيصال بمبلغ 2000 جنيه، كما اتهم لجنة استماع النقابة أنها "مش ماشية بما يرضى الله"، وقال في ذلك الوقت إن هذه التصريحات الهدف منها الإساءة لأعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية كافة.