/679871/التعادل-السلبي-يحسم-نتيجة-الشوط-الأول-بين-إنتر-ميلان-وليفربول

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين ليفربول وإنتر ميلان، في لقاء يجمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حاول ليفربول الفريق الضيف أن يفتتح التسجيل في المباراة ولكن دفاعات الفريق الإيطالي على أرضية تعطيه الأفضلية، أمام الإنجليزي وينجح في توقف ماهجمي الريدز.

حاول إنتر ميلان في الشوط الأول بأخطر الفرص عن طريق إيفان بيريستش، ولكن لم تتلتقي بغير العارضة الأفقية لمنع الفريق الإيطالي من التقدم.

تشكيل إنتر ميلان أمام ليفربول :

حراسة المرمى: سمير هندانوفيتش

الدفاع: ميلان شكرينيار – ستيفان دي فراي – أليساندرو باستوني – دينزيل دومفريز

الوسط: أرتورو فيدال – مارسيلو بروزوفيتش – هاكان تشالانوجلو – إيفان بيريستش

الهجوم: إدين دجيكو – لاوتارو مارتينيز

تشكيل ليفربول أمام انتر ميلان:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتيه – أندي روبرتسون

خط الوسط: فابينيو – تياجو ألكانتارا – هارفي إليوت

خط الهجوم: ساديو ماني – دييجو جوتا – محمد صلاح

البدلاء: أندي كيهلير – جيمس ميلنر – نابي كيتا – بوبي فيرمينو – جو جوميز – جوردان هندرسون – أليكس أوكسليد تشامبرلين – تاكومي مينامينو – كوستاس تسيميكاس – لويس دياز – ديفوك أوريجي – جويل ماتيب

ليفربول نجح في حجز مقعده في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، بعد أن تصدر جدول ترتيب مجموعته في دور المجموعات برصيد 18 نقطة، في حين تأهل إنتر ميلان لذات الدور بعد أن تواجد في المركز الثاني في ترتيب مجموعه برصيد 10 نقاط.

محمد صلاح أمام إنتر ميلان

يمتلك محمد صلاح مهاجم ليفربول تاريخ طويل في الدوري الإيطالي، والذي يأتي في أبرز لاعبي مبارة اليوم في صفوف الفريقين، بعد مسيرة قوية مع فيورونتينا من ثم إلى روما، ليعود للدوري الإنجليزي عن طريق بوابة الريدز.

خاض محمد صلاح مواجهات ضد انتر ميلان 5 مباريات، حقق الفوز في 4 لقاءات والتعادل في مواجهة واحدة وتسجيل 3 أهداف.

فيما في دوري أبطال أوروبا خاض محمد صلاح مواجهتين ضد انتر ميلان استطاع أن يحقق الفوز فيهم بتحقيق وسجل هدفين مقابل هدف في كل مباراة.