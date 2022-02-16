الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد كوفيد-19 بين مصر والجبل الأسود

جدة - نرمين السيد - نجحت جهود السفارة المصرية فى براج فى التوصل إلى اتفاق بين جمهورية مصر العربية ودولة الجبل الأسود يقضى بالاعتراف المتبادل بين البلدين بشهادات التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 الصادرة عن وزارتى الصحة فى البلدين.





وصرح السفير سعيد هندام، السفير المصرى لدى جمهورية التشيك ودولة الجبل الاسود بأن هذا الاتفاق سيساهم بقدر كبير فى تسهيل حركة السفر بين البلدين لا سيما وأنه يغطى كافة أنواع اللقاحات المستخدمة فى البلدين، وبذلك يساهم فى التيسير على الجالية المصرية المقيمة فى الجبل الأسود وتبادل الحركة السياحية بين البلدين.

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