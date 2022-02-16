محافظ المنيا يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية
وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 70.92%، وذلك بحضور ياسر عبد العزيز السكرتير المساعد للمحافظة، المهندس محمد الرشيدى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد مختار، وكيل لجنة النظام والمراقبة بمديرية التربية والتعليم.
وأكد المحافظ على حرص واهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية، موضحاً أن المحافظة لن تدخر جهداً لتقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ورفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.
وأعرب المحافظ، عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين، والناجحين وأولياء أمورهم، كما قدم التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين، متمنيا دوام النجاح والتفوق.
من جانبه، أوضح محمد الرشيدى، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية والمنازل بلغ 111606 طالبا حضر منهم 107599 طالبا، وبلغ عدد الناجحين 76313 طالباً، بنسبة نجاح 70.92%.
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