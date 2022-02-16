عاجل- برودة شديدة وأمطار وغطاء سحابى.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس (بيان)

جدة - نرمين السيد - وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه سيسود طقس معتدل نهارا على معظم الأنحاء ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة 20 درجة خلال ساعات النهار وشديد البرودة ليلا لتصل الى 10 درجات مئوية.
وأضافت: كما يؤثر على شمال البلاد غطاء سحابى على مدار اليوم ليقلل عدد ساعات سطوع الشمس ويتساقط منه الأمطار على أقصى غرب البلاد عند مدينة السلوم.
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