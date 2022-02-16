/679868/محمد-بدرواي-قرار-البنك-المركزي-بوقف-مستندات-التحصيل-لن-يؤثر-على-ارتفاع-الاسعار

قال النائب محمد بدراوي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار البنك المركزي بوقف مستندات التحصيل جاء بالتنسيق مع الحكومة، موضحا انه ياتي في اطار رؤية الدلوة المصرية بحوكمة كاتفة الاجراءات المتعلقة بعمليات الاستيراد.

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وتابع بدراوي خلال مداخلة هاتفيه له عبر برنامج على مسئوليتي تقديم الالعلامي احمد موسى المذاع على قناة صدى البلد، أن صلب القرار سليم لان الاعتمادات المستندية ستفدع إلى دفع اعتماد مستندي مسبق، وسيكون هناك وضع واضح لدى البنك المركزي، حيث وضوح الخطة لحجم الطلبات للنقد الاجنبي بعمليات الاستيراد.

محمد بدرواي: قرار البنك المركزي بوقف مستندات التحصيل لن يؤثر على ارتفاع الاسعار

وعن تصريحات المهندس متى بشاي، بتأثير قرار البنك المركزي بإيقاف التعامل بمستندات التحصيل، على زيادة الأسعار بنسبة 15%، قال بدراوي أن القرار لن يؤدي الى هذه الامور وهذه الزيادات.

واكمل بدراوي :”بالنسبة للموردين الخارجيين، فالاعتماد المستندي بالنسبة لهم سيكون أكثر امانا من مستندات التحصيل، وهو ما يؤكد عدم زيادة التكلفة”.