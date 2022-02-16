/679865/وزير-الرياضة-يساند-بعثتي-الأهلى-والزمالك-قبيل-مشاركتهما-الإفريقية

حرص أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على إجراء عدة اتصالات هاتفية مع السفير حسام عيسي السفير المصرى بالسودان والسيد الأستاذ العامرى فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى ورئيس البعثة والاتحادين المصرى والإفريقي لكرة القدم للاطمئنان على كافة الأجواء والمتطلبات الخاصة بالبعثة المتواجدة الآن بالسودان.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلى الجانب الأخر التنسيق بشأن الإجراءات الخاصة بإقامة المباراة المرتقبة للنادى الأهلى مع فريق الهلال السوداني ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ، ووجه الدكتور أشرف صبحى خلال اتصالاته الهاتفية الشكر البالغ والتقدير لجميع المسئولين بدولة السودان الشقيقه وحرصهم على تأمين بعثة النادى الأهلى وتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بالبعثة.

بعثة الزمالك بأنجولا

‏وعلى الجانب الآخر أنهت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني كافة الإجراءات الخاصة بسفر بعثة نادى الزمالك إلى أنجولا لمواجهة ساجرادا يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا،

إجراءات طيران بعثة الزمالك

وأجري وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفياً بوزير الطيران المدنى لإنهاء مشكلة سفر بعثة الزمالك إلى أنجولا وذلك بسبب الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالطائرة الخاصة التي أقلت البعثة.

وأضح وزير الشباب والرياضة أن الوزارة حريصة على حل كافة المشكلات التي تعتري مشاركة جميع الأندية المصرية في المنافسات القارية والعالمية سواء فيما يتعلق بالسفر أو تأمين بعثاتهم خارج مصر لتهيئة الأجواء أمام لاعبينا لتحقيق البطولات والإنجازات التي تسعد جماهير الرياضة المصرية.

قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني

علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء ـ رامي ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبد المنعم ـ محمد هاني ـ كريم فؤاد ـ علي معلول ـ محمود وحيد ـ عمرو السولية ـ محمد محمود ـ حمدي فتحي ـ أليو ديانج ـ محمد مجدي أفشة ـ حسين الشحات ـ لويس ميكيسوني ـ محمد شريف ـ طاهر محمد طاهر ـ أحمد عبد القادر ـ حسام حسن.