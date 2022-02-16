/679862/لأول-مره-ساقية-عبد-المنعم-الصاوي-تستقبل-مسابقة-راب-ريدبل-مات-الكلام

تُقام في ساقية عبدالمنعم الصاوي، مسابقة فريده من نوعها لعشاق فن الراب، والتي جاءت تحت عنوان "ريدبل مات الكلام"، وستكون في تمام الساعة الخامسة مساء السبت الموافق 19 فبراير لعام 2022.

دوت الخليج يرصد لكم مسابقة “ريدبل مات الكلام” التي ستقام يوم السبت الموافق 19 فبراير لهذا العام.

مسابقة راب في ساقية الصاوي

تستقبل ساقية عبد المنعم الصاوي مسابقة فريدة من نوعها وتضم مسابقة "ريدبل مات الكلام"، حوالي 16من أفضل الفريستايلرز فى مصر على حلبة واحدة، فى باتلز ضد بعض، وبعد ذلك يتأهل اقوى المشاركين للفوز.

وسيتولى تحكيم المسابقة كل من الرابر الشهير “ام سي امين، ومولوتوف وسانتا”، ومن المقرر أن يفوز بالمسابقة شخص واحد فقط من أفضل الموهوبين في تقديم فن الراب.

ما هو فن الراب

الراب يعرف بالإنجليزية: Rap،‏ كما يُعرف أيضًا باسم الرايمينج أو السبيتنج، وهو نوع من أنواع الغناء وأحد فروع ثقافة الهيب هوب الرئيسية، وهو التحدث وترديد الأغنية بقافية معينة، وهو أيضًا تسليم القوافي والتلاعب بالألفاظ لكي تتماشى مع القافية دون الإلتزام بلحن معين، وقد انتشر في الولايات المتحدة الأمريكية في بداية السبعينات في حي برونكس ولاية نيويورك على أيدي الأمريكيين الأفارقة، كما أنتشر عالميًا منذ بداية التسعينات.

وتعتبر موسيقى الراب هو عنصر أساسي في الهيب هوب، ولكن هذه الظاهرة كانت موجودة قبل ثقافة الهيب هوب بعقود، ويمكن إلقاء الراب بوجود الإيقاع أو بدونه “بما يعرف بالفري ستايل”، وبشكل عام فإن صوت المغني أو المغنية ليس هو المعيار إنما نبضات الموسيقى نفسها وكلمات الأغنية هي العنصر الأساسي لفن الراب.

أما من حيث الأسلوب يعتبر الراب يقع في منطقة رمادية بين الكلام والشعر والنثر والغناء. استخدمت الكلمة في اللغة الإنجليزية البريطانية بمعنى "يقول" منذ القرن الثامن عشر، وكلمة RAP هي اختصار لجملة "Rhythm And Poetry" والجملة تعني "الإيقاع والشعر" حيث أن الكلمة كانت جزء من لغة الأمريكيين الافارقة منذ القرن الـ 60.

تراك «فلانتينو» يحتل مركز عالمي

وفي سياق آخر، قد تصدر تراك «فلانتينو» وهو غناء مشترك بين مغني الراب عفرتو ومغني الراب ديزي، تريند موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك عن طريق إحتلاله المركز الـ13 على العالم بعد عرضه بيومين فقط، وجاءت مجمل مشاهداته إلى الآن حوالي 100 ألف مشاهدة، ويحتل المركز الـ8 في اليوتيوب المصري، وذلك خلال الأيام الماضية.