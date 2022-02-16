/679859/سحب-رخصة-قيادة-طارق-حامد-بإحدى-لجان-مرور-الجيزة

تعرض طارق حامد لاعب خط وسط نادي الزمالك، لسحب رخصة قيادته، بإحدى لجان مرور الجيزة، عصر اليوم الأربعاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جاء مسئول مرور اللجنة بمحافظة الجيزة، بسحب رخصة قيادة طارق حامد بسبب إستخدام اللاعب "فامى" على إزاز عربيته الخاصة.

يغيب طارق حامد عن تدريبات نادي الزمالك منذ بداية العام الجاري، بسبب توقف الدولي، على الرغم من مشاركة الفريق في بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

نتيجة مباراة سموحة والزمالك

انتهت أحداث مباارة الزمالك وسموحة، بنتيجة هدفين دون رد، لصالح الفريق السكندري، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل الزمالك أول أهداف المباارة في الدقيقة الخامسة والعشرين من عمر المباراة، عن طريق يوسف أوباما، ولكن حكم اللقاء أحمد الغندور يلغي الهدف بعد مرور خمسة دقائق بداعي التسلل.

تصريحات أيمن يونس عن خسارة الزمالك أمام سموحة

قال أيمن يونس في الاستوديو التحليلي لمبارة الزمالك وسموحة، مع الإعلامي سيف زاهر، : "سبب خسارة اليوم كارتيرون ولا يوجد أحد أخر يتحملها ولا لاعب وإدارة".

وواصل: "كلام كارتيرون في المؤتمر الصحفي غير الموجود في الملعب".

وزاد: "كارتيرون المفترض انه يضع خطه كويسة، واللاعبين ليس عليهم حرج في مباراة اليوم".

وأضاف: "إدارة النادي لازم تحسم موقفهم مع كارتيرون وتتكلم معاه".

لاعبي الزمالك على المستوى الإفريقي

وأكمل: "الزمالك معاه أفضل لاعبي إفريقيا، ولازم ينافس على كل بطولة يشارك فيها".

وأشار: "تتعادل مع بترو أتليتيكو وتخسر من سموحة دا كوارث بالنسبة للزمالك".

وأردف: "كان لازم يبدأ النهارده بالأساسيين بعد كده يشارك بالبدلاء مش العكس".

واختتم: "الماتشين الجايين للزمالك في إفريقيا بيمثلوه في القارة، ولازم كارتيرون يركز مع الفريق وميشغلش باله بالإدارة".