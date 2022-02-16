/679870/مرثا-محروس-نتوقع-ريادة-مصر-بمجال-النقل-البحري-واللوجيستي-علي-المستوي-القاري-والعالمي

علقت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدورها علي إطلاق استراتيجية مصر الرقمية لصناعة النقل البحري 2022-2026 قائلة:" زيادة معدل نمو التكنولوجيا في مصر سوف يعجل من استجابة الدولة لخطة التنمية الشاملة للجمهورية المصرية الجديدة ويعزز من وجودها بشكل تنافسي علي الخريطة العالمية.

ولفتت محروس أنه من المتوقع أن تكون مصر رائدة في مجال النقل البحري واللوجيستي علي المستوي القاري والعالمي وشددت علي قول وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت بأن موقع مصر يجعل منها علامة تجارية موضحة أن مصر الان قادرة علي المنافسة علي كافة الأصعدة خاصة بعد اهتمام الدولة بضخ آليات العمل التكنولوجي ودمج الذكاء الاصطناعي في المشاريع القائمة خاصة وأن الدولة تسعي جاهدة للاستثمار في الكوادر الشبابية لدعم خطة التحول للجمهورية الرقمية واتضح ذلك من خلال فتح باب التعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وتمويل الشركات الناشئة مما يتيح فرص هائلة للاستثمار ويخدم علي صناعة النقل البحري.

وأضافت"وكيل لجنة الاتصالات" من الجيد أن نشهد إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مرة أخري لمبادرة كن سفيرا للشباب العربي الذي يهدف إلي توعية الشباب برؤية وأجندة مصر للتنمية المستدامة وحثهم علي المشاركة الإيجابية وأشارت "محروس" إلي مدي أهمية زيادة وبناء الوعي بنشر ثقافة التنمية خاصة للشباب ولا نغفل دور الإعلام فالان تتم مناقشة ضبط المحتوي الإعلامي وإعادة هيكلته من جديد واختتمت قائلة مصر تصارع للحاق بقطار التنمية الشاملة وبالتأكيد سوف نجني ثمار هذا الجهد علي المدي القريب.