/679858/أمك-في-السبعينات-كانت-بتلبس-مايوه-وهذا-ما-فعله-الإسلام-السياسي-بنا-تصريحات-إبراهيم-عيسى-المثيرة-للجدل

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، انه يوجد فئات تريد افساد عليك معيشتك مضيفا:” إنه لو أقدمت فتاة بجامعة من جامعات الأقاليم على ارتداء لبس "كات أو فستان" وصورها شخص ملتحي أو سيدة منتقبة أو شخص عادي او مواطن عادي سوف يتحول الامر الى قضية جبارة ، من اجل تسخين الوضع كان ماكانش في بنات في السبعينات لابيه كات بنسة 985.

دوت الخليج

جدتك في السبعينات كانت بتلبس مايوه

وتابع"لو حضرتك من مواليد الستينيات لحد سنة 75 أؤكد لك بوجود صورة لجدتك ولوالدتك بالمايوه أو ميكرو جيب في كل الاقاليم سواء الصعيد او غيره.. مش عاصية ومتبرجة ولا ناشزة، والكلام الذي زرعه الوهابيون ولا المصطلحاتالتي تم غرسها في ادمغة المواطن والتي تحتقر هذه الفئات.. وهو ما قام بعمله الاسلام السياسي في مصر”.

جهات غير رسمية

وتابع ابراهيم عيسى:” مؤشر الفتوى العالمي يشير إلى أن 55 % من مصدري الفتاوي غير تابعين لجهات رسمية.. ويوجد بعض الكتب الصادرة لمواجهة التطرف وتخدم أفكار المتطرفين دون قصد”.

ونوه جهود دار الافتاء وما تبذله من مجهود في متابعة ورصد كل ما يدور في العوالم الخاصة بالإفتاء.

التشدد في العالم العربي

وتابع:” في رغبة في التشدد في العالم العربي والمصريين تحولوا إلى قيمين وحكم على الدين بعد الغزو الوهابي في السبعينيات”.

واستطرد عيسى:” دار الإفتاء يجب عليها الخروج لتقول فتاوي جديدة عصرية تناسب العصر يكون ليس لها علاقة بالفتاوي التي صدرت من ألف سنة وما السبب في إلزامنا بفتاوي لائمة من مئات السنين".