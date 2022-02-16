/679856/هجوم-شرس-على-داليا-إبراهيم-في-أحدث-ظهور-لها-بالحجاب-تعرف-على-السبب

تعرضت الفنانة المعتزلة داليا إبراهيم لحملة هجوم وسخرية من قبل الجمهور في أحدث ظهور لها بالحجاب، محدثة ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج يرصد أحدث ظهور للفنانة المعتزلة داليا إبراهيم بالحجاب.

أحدث ظهور للفنانة داليا إبراهيم بالحجاب بعد اعتزالها الفن

ظهرت داليا إبراهيم بحجاب ليس شرعي في أحدث ظهور لها، حيث ارتدت تيربون، كشف عن جزء من شعرها ورقبتها، وهو ما أثار غضب واستفزاز الجمهور.

الجمهور يسخر من داليا إبراهيم بسبب حجابها

فأخذوا يعلقون باستعجاب: "فين الحجاب!"، وكتبت الأخيرة ساخرة: «حجاب تحفة».

وهاجمها الآخير:" هي كده محجبه.. والله حرام عليكم الفتنه الى بتعمولوها بين بناتنا وفيلم كلمنى شكرا ده وصمه عار فى تاريخها الفنى بعد الليل واخرة والست اصيله".

اعتزال داليا إبراهيم الفن

ويشار إلى أن الفنانة داليا إبراهيم أعلنت مؤخرًا اعتزالها الفن والتفرغ لحياتها الشخصية والأسرية، بعد 29 عامًا، وكتبت، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: "قررت الاعتزال بعد 40 مسلسلًا و7 مسرحيات و5 أفلام قصيرة و3 أفلام طويلة وعدد من الدوبلاج.. شكرًا".

يذكر أن أبرز أعمال داليا إبراهيم في مسيرتها الفنية مشاركتها في فيلم «كلمني شكرًا» مع الفنان عمرو عبدالجليل، ومسلسل «هيما» مع الفنانة عبلة كامل والفنان أحمد رزق.

من هي الفنانة المعتزلة داليا إبراهيم؟

داليا إبراهيم من مواليد عام 1974 في مدينة القاهرة، بدأت التمثيل في سن صغيرة، وهي حاصلة على ليسانس آداب قسم المسرح.

واكتشفها الفنان محمد صبحي عندما انضمت لفرقة «بالعربي الفصيح»، وعملت معه في هذه المسرحية، والتي عرضت عام 1991، وقدمت معه بعد ذلك مسلسل «عائلة ونيس» عام 1995، ثم مسرحية «ماما أمريكا» عام 1998.

مسيرة داليا إبراهيم الفنية

وشاركت الفنانة المعتزلة داليا إبراهيم في عدد من المسلسلات بطولة نجوم كبار، منها «أهالينا» مع صابرين وهشام سليم وحسن حسنى، و«بوابة الحلوانى» الجزء الثانى، و«كناريا وشركاه» مع فاروق الفيشاوى وسمية الألفى ولوسى، و» الليل وآخره» مع يحيى الفخرانى و«الست أصيلة» مع فيفى عبده، و«عفريت القرش» مع فاروق الفيشاوى وبوسى.