ليفاندوفيسكي يقود تشكيل بايرن ميونخ أمام سالسبورج بدوري الأبطال

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أعلن يوليان ناجليزمان المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، عن تشكيل فريقه لمواجه سالسبورج، في لقاء يجمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تنطلق صافرة بداية مباراة سالسبرج وبايرن ميونخ في العاشرة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين على ملعب سالسبورج.

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة سالسبورج:

في حراسة المرمى: أولريخ

خط الدفاع:بنجامين بافارد - نيكلاس زوله - لوكاس هيرنانديز - يوزوا كيميتش

خط الوسط: كريستيان توليسو - توماس مولر - ليروي ساني - كينجسلي كومان - سيرجي جنابري

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي

يخوض فريق ريد بول سالزبورج ضد بايرن ميونخ والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium.

يعد بايرن ميونخ أكثر الأندية تتويج ببطولة كأس ألمانيا، والتي سيطر عليها في أخر خمس نسخ متواصلة، ليأتي الموسم الماضي ويخرج على يد مونشنجلاباخ بخماسية.

ليفاندوفيسكي الأفضل

توج البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، بجائزة أفضل لاعب في عام 2021 من قبل جلوب سوكر، بتصويت الجمهور عبر منصة "تيك توك".

وجاء فوز ليفاندوفيسكي بأفضل لاعب في عام 2021، وسط كبار وعمالقة الكرة العالمية، وهم محمد صلاح مهاجم ليفربول، الفرنسي كيليان مبابي، وليونيل ميسي مهاجمي باريس سان جيرمان، كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد.

شتوتجارد وبايرن ميونخ

انتهت أحداث مباراة شتوتجارت وبايرن ميونخ الألماني، بنتيجة خمسة أهداف دون رد، للصالح الفريق البافاري، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الألماني الممتاز.

يشارك الدولي المصري عمر مرموش، في صفوف شتوتجارت الألماني، بشكل قوي ورسمي، والذي ظهر اليوم في أكثر من مشهد، والأبرز جاء أمام سولى مدافع بايرن ميونخ، والذي مر مروش منه بكل مهارة.

افتتح سيرجي جنابري، سجل التهديف في المباراة، في الدقيقة الـ 40 من عمر اللقاء، وجاء بالهدف الثاني في الدقيقة الـ 53 عن طريق جنابري.