أعلن وزير الموارد البشرية السعودى أحمد الراجحى أن المملكة تدرس حالياً تقليل أيام العمل بالأسبوع إلى 4 أيام عمل و3 أيام إجازة، وأوضح الراجحى، خلال مؤتمر صحفى، أن الهدف من نظام العمل الجديد أن تكون المملكة جاذبة للمستثمر ولسوق الوظائف، حسبما ذكرت صحيفة البيان.
وقال الراجحى أثناء المؤتمر الدورى للتواصل الحكومى: "نظام العمل نظام يدرس الآن والهدف من هذا النظام هو أن تكون المملكة العربية السعودية جاذبة للمستثمرين".
وأضاف : اليوم كما يهمنا عدد تحديد ساعات وأيام العمل يهمنا أن يكون السوق جاذبًا للمستثمرين ويخلق وظائف.
وتابع : "فنحن اليوم حريصون على أن يكون النظام الجديد يكون جاذب للوظائف ولخلق الوظائف وبالتالي خلق فرص أكثر تساعد على توظيف أبنائنا.
وكشف الراجحى عن أن عدد السعوديين في سوق العمل وصل لأكثر من مليون و 900 ألف سعودى شاب وشابة، مؤكد أن هذا يعد رقما تاريخيا وغير مسبوق، وهذا وجه البوصلة لرؤية المملكة 2030.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بهدف جعل المملكة جاذبة للمستثمرين .. السعودية تدرس تقليل أيام العمل فى الأسبوع إلى 4 أيام عمل و3 أيام إجازة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.