متحدث الحكومة يكشف أسباب زيادة الأسعار خلال فترة الشتاء

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تحدث بكل وضوح وشفافية خاصة في مسألة زيادة الأسعار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع أسعار الحالي جاء بسبب زيادة نسبة التضخم الخارجي الذي وصل إلى 35% في مصر، مؤكدا أنه تضخم مستورد. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الوقود وصل إلى 94 دولارا لبرميل البترول، وهو سعر غير مسبوق.

وتابع أن التغيرات المناخية أثرت على المحاصيل وقللت الإنتاج مما ساهم في زيادة الأسعار، لافتا إلى أن السلع الموسمية ترتفع أسعارها في فصل الشتاء نتيجة التغيرات المناخية.

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