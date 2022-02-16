عاجل- السيسى يجتمع برؤساء مجالس إدارات الشركات البلجيكية العاملة بمصر

جدة - نرمين السيد - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، لقاءً موسعاً مع رؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات البلجيكية التى لديها أنشطة واستثمارات فى مصر بمختلف المجالات.





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