/679844/النواب-يناقش-تقرير-اللجنة-المشتركة-بشأن-النقل-الحضري-وأوتوبيسات-الحافلة-السريعة-الثلاثاء

يقوم مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 12 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري وأوتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 5 مليون كرونة سويدية، الموقع بتاريخي 30/8/2021 و 15/9/2021.

دوت الخليج

يعتبر إنشاء المدن الجديدة من أهم السياسات التي تنتهجها الدولة للعمل على امتداد العمران إلى أماكن تستوعب إقامة تجمعات سكنية متكاملة تشمل جميع الأنشطة الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، ويمثل ربط تلك المدن الجديدة بالعاصمة والمناطق الحيوية وأماكن التجمعات الحالية أهم التحديات التي تواجه كافة أجهزة الدولة المعنية من أجل جعل هذه المدن الجديدة مناطق جذب سكاني تستهدف في المقام الأول تخفيف العبء على المناطق عالية الكثافة التي أصبحت تعاني من عدم استيعابها للزيادة السكانية المضطردة.

النواب يناقش تقرير اللجنة المشتركة بشأن النقل الحضري وأوتوبيسات الحافلة السريعة

وتعد مدينة السادس من أكتوبر من مدن الجيل الأول التي أنشئت من أجل تقليل الكثافة السكانية والضغط الذي يقع على عاتق العاصمة المصرية، إلا أنها أصبحت فيما بعد وجهة كل من يريد أن يحظى بحياة اجتماعية مميزة، بمعايير نظم دفع ميسرة للشباب وخاصة المقبلين على الزواج، ومع التوسع العمراني والزيادة السكنية التي شهدتها تلك المدينة أصبح لازما على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة صاحبة الولاية على المدن الجديدة – والتي تشمل مدينة السادس من أكتوبر – أن تقوم بتطوير وسائل النقل من وإلى المدينة وربطها بالمحافظة التابعة لها إدارياً وهي محافظة الجيزة.

وقد شهدت السنوات الأخيرة تعاوناً بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)- مكتب مصر، وذلك بهدف تدعيم تخطيط وتنفيذ وإدارة التنمية العمرانية في إقليم القاهرة الكبرى للمشروعات ذات الأولوية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حيث تتضمن مخرجات المشروع تخطيط وتصميم مشروع النقل بالحافلات السريعة BRT( لخدمة المدن الجديدة وربطها بنطاقها العمراني لإقليم القاهرة الكبرى وخاصة مع محطات مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي ومواقف النقل العام الجماعي.

وقد نجحت الحكومة المصرية – ممثلة في وزارة التعاون الدولي - في الاتفاق مع أحد شركاء التنمية الأوربيين وهو الصندوق السويدي الدولي AB (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد)، لتوفير منحة لصالح وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، من أجل تمويل تكلفة الخدمات الاستشارية اللازمة، لإجراء دراسات بشأن تنفيذ نظام أوتوبيسات الحافلات السريعة في القاهرة الكبرى. وتشمل أيضا الدراسة التأسيس لنظام نقل عام متكامل ولكي لاستراتيجية التحويل لمحور النقل الجماعي بالحافلات السريعة بين محافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر (٢). -

رأي اللجنة المشتركة

بعد أن تدارست اللجنة موضوع قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢، وفي ضوء ما أبداه السادة مندوبو الحكومة من إيضاحات، فقد تبيـن الآتي: -

- إن خط الحافلات السريعة الذي يربط بين مدينة السادس من أكتوبر ومحافظة الجيزة يمثل نقلة نوعية متطورة في سبيل الاعتماد على وسائل النقل الحضري التي تخفف من التكدس المروري، كما تتميز تلك الحافلات بكونها من وسائل النقل الجماعي السريعة والمريحة والمناسبة من حيث التكلفة، أيضا، فتلك الحافلات تعد من أكثر وسائل النقل حفاظاً على البيئة.

- إن هذا الاتفاق يمثل خطوة أولية مهمة نحو تنفيذ مشروع الممر الغربي لخط الحافلات السريعة، حيث يوفر التمويل المالي للدعم الفني والاستشاري اللازم لتنفيذ هذا المشروع على النحو الأمثل بالشكل الذي يحقق الأهداف المرجوة منه.

- إن هذا الاتفاق عبارة عن منحة لا ترد، وبالتالي لن تتحمل الحكومة المصرية أية أعباء مالية ناجمة عنه، كما أن التزامات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الواردة بالاتفاق مقبولة وفي الحدود التي تسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مبلغ المنحة.