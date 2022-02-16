مدير مطار أسيوط يبحث تنشيط مسار رحلة العائلة المقدسة وزيادة التشغيل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده بحضور ممثلى دير السيدة العذراء بدير درنكة، ودير المحرق بالقوصية، والطيار أشرف عزازى مدير مبنى الركاب، وأحمد أمال مدير عام العلاقات العامة والإعلام بمطار أسيوط، ومسئولى هيئة تنشيط السياحة وممثلى بعض شركات السياحة الداخلية.

وأوضح مدير المطار - فى بيان اليوم الأربعاء - أن المطار يستقبل جميع الرحلات الداخلية والدولية، وتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة لتنشيط حركة السياحة، وخاصة لمحطات مسار رحلة العائلة المقدسة، والتى يقصدها الزائرون من مختلف أنحاء الجمهورية ومختلف دول العالم.