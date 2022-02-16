محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا عاجلا مع مسئولى الكهرباء ويوجه بتنفيذ هذا الأمر

جدة - نرمين السيد - عقد محافظ الدقهلية، اجتماعا اليوم الأربعاء، مع مسئولى قطاع الكهرباء، وعدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى عموم الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة، لمناقشة خدمات الكهرباء والإنارة بنطاق المحافظة خاصة فيما يتعلق بخدمات الإنارة العامة بالشوارع.





حضر الاجتماع المهندس عبد الناصر عبد الفتاح رئيس قطاع جنوب الكهرباء، والمهندس فتوح عبدالفتاح رئيس قطاع شمال الدقهلية، وسمير صبرى رئيس حى شرق المنصورة، وعبد الفتاح شحاتة نائب رئيس مركز ميت غمر وهانى أحمد نائب رئيس حى شرق، وفكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية، وباسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، ومسئولى هندسات الكهرباء والمتابعة والصيانة والشئون المالية بقطاعات الكهرباء بالمحافظة. محافظ الدقهلية وتم مناقشة واستعراض مصادقات الكهرباء، وحسابات وفواتير الاستهلاك للإنارة العامة بالشوارع، والتأكيد على ضرورة قيام لجان المتابعة بعمل المراجعات الدورية للمصادقات حرصا على حقوق الجميع. وأكد المحافظ، على ضرورة التنسيق والتعاون فيما بين الوحدات المحلية وقطاع الكهرباء لتذليل العقبات واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تستهدف النهوض بخدمات الإنارة العامة بالشوارع بنطاق المحافظة.

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