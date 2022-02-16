رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات الهيئة الهندسية ويشيد بحجم إنجازاتها

وعرض اللواء إيهاب الفار سير العمل فى عدد من مشروعات تطوير الطرق التى تقوم بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومن بينها مشروع تطوير محور حسب الله الكفراوى وربطه مع الأوتوستراد وصلاح سالم، فضلا عن عدد من مشروعات الطرق والمحاور المرورية المهمة بشرق القاهرة.
واستعراض الطرفان مخطط تطوير ورفع كفاءة المدخل الشمالى لمنطقة زهراء المعادى، بما يتضمن توسعة الطرق وإنشاء كبارى لتسيير حركة السير وتقليل الازدحام المرورى، كما تناول الاجتماع عرض تصورات توسعة الطريقين الدائرى الإقليمى والأوسطى فى محيط مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لخدمة هذا المشروع المهم.
كما استعرض رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مخططات تطوير مدخل مدينة العلمين الجديدة، فى ضوء أهمية هذه المدينة سياحيا وصناعيا، ومخطط إنشاء طريق الطور/سانت كاترين، بما يخدم مشروع إعادة احياء هذه المنطقة الفريدة، وكذا موقف تطوير طرق مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، حيث تتحدى مثل تلك المشروعات الطبيعة الجبلية للمنطقة، وكذا تطوير الطريق الدولى الساحلى من مرسى مطروح الى السلوم "محور التنمية" بالإضافة الى أعمال تطوير محور 26 يوليو بمحافظة الجيزة، وغيره من الطرق بغرب القاهرة، وفى ضوء ما تمثله مشروعات الطرق من اهمية تحقق أهداف التنمية.
وأشاد مدبولى بحجم الإنجاز فى مختلف المشروعات التى تنفذها الهيئة الهندسية، على الرغم من ضخامة وتنوع المشروعات، موجها الشكر لمسئولى الهيئة الهندسية، وكذا الشركات المنفذة للمشروعات فى مختلف القطاعات، مؤكدا أن هذه المشروعات الكبرى تسهم فى تحقيق التنمية، وتوفير الملايين من فرص العمل، وهى أهداف تسعى الحكومة لتنفيذها.
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