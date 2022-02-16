/679839/بيراميدز-يخطف-الفوز-من-الإسماعيلي-والأخير-يواصل-البحث-عن-الثلاث-نقاط-كاملة

انتهت أحداث مباراة بيراميدز والإسماعيلي، بتفوق الفريق السماوي، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

سجل أحمد سامي هدف المباراة الوحيد، والفوز بالثلاث نقاط من المباراة، في الدقيقة الرابعة والخمسون، من خلال كرة عرضية تتخطى المدافعين وتسكن شباك الدراويش بركبة سامي على يمين حارس الإسماعيلي.

يواصل الإسماعيلي رحلة البحث عن تحقيق الفوز الأول له في بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021/2022، على الرغم من عقد العديد من الصفقات في الإنتقالات الشتوية.

بهذا الفوز يرفع بيراميدز رصيده للنقطة عشرين، في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما يتجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة الثالثة في المركز السابع عشر "قبل الأخير" بالدوري.

بيراميدز يكرم عبد الله السعيد بعد إعتزاله دولياً

كرم ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، قائد الفريق، عبد الله السعيد، قبل انطلاق مباراة الإسماعيلي في الدوري الممتاز، تقديرا له على مسيرته الدولية مع منتخب مصر خلال السنوات الماضية.

وأعلن السعيد اعتزاله اللعب الدولي مؤخرا بعد نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، لينهي مسيرة دولية رائعة بدأت منذ عام ٢٠٠٨، ونجح خلالها في مساعدة المنتخب في بلوغ نهائيات كأس العالم في روسيا ٢٠١٨ بعد غياب ٢٨ عاما، والوصول مرتين لنهائي كأس أفريقيا في نسختي ٢٠١٧ و٢٠٢١ بالجابون والكاميرون.

وقدم المهندس ممدوح عيد درع نادي بيراميدز لعبد الله السعيد تقديرا له على مسيرته الدولية الرائعة مع المنتخب متمنيا له التوفيق في المرحلة المقبلة مع نادي بيراميدز وأن يساعد الفريق في التتويج بالبطولات خلال الموسم الجاري، كونه قائد الفريق، وأحد أهم لاعبيه.

تشكيل بيراميدز أمام الإسماعيلي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أسامة جلال - حسين السيد - أحمد سامي - عمر جابر

خط الدفاع: نبيل دونجا - رمضان صبحي - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فاجري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - علي جبر - إسلام عيسى - محمد صادق - إبراهيم توريه - محمد حمدي - أحمد فتحي - محمد الجباس - محمود صابر

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز :

حراسة المرمي: عمر رضوان.

خط الدفاع: عصام صبحي –محمد عمار –محمد هاشم –محمد دشوقي.

خط الوسط: محمود عبد العاطي – دونجا – محمد عادل – محمد مخلوف – عبد الرحمان مجدي وكارميلوا الجازنزوا.

خط الهجوم: دييجو فرندناو.