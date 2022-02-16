النواب يناقش تقرير اللجنة المشتركة بشأن منحة التعاون المصري السويدي لتحسين كفاءة شبكة الكهرباء..الأحد

/679836/النواب-يناقش-تقرير-اللجنة-المشتركة-بشأن منحة-التعاون-المصري-السويدي-لتحسين-كفاءة-شبكة-الكهرباءالأحد

تشهد الجلسة العامة برئاسة المشتار حنفي جبالي الاحد القادم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ (10) مليون كرونة سويدية، الموقع بتاريخي 30/8/2021 و 15/9/2021.

النواب يناقش تقرير اللجنة المشتركة بشأن منحة التعاون المصري السويدي لتحسين كفاءة شبكة الكهرباء

تعد الشركة المصرية لنقل الكهرباء هي الجهة المسئولة عن إدارة وتشغيل وصيانة شبكة النقل القومية بمصر، وينقسم نظام النقل الكهربائي بالشركة جغرافياً إلى سبع مناطق: جنوب الصعيد وشمال الصعيد والقناة والقاهرة والدلتا وغرب الدلتا والإسكندرية، وكل منطقة منها تغطي عدداً من المحافظات حيث تقوم الشركة بمراقبة نقل الكهرباء والتحكم فيها من خلال مركز الإرسال القومي ومراكز التحكم الإقليمية، وقد وضعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء خطة رئيسية للتوسع المستقبلي لنظام النقل بهدف توسيع شبكة النقل القومية المصرية لمواكبة النمو المتزايد في الأحمال وسعة التوليد وسياسات التكامل المتجددة.

وبناء على ذلك وقعت الدكتورة وزير التعاون الدولي في القاهرة بتاريخ ۲۰۲۱/٩/15 اتفاق منحة التعاون المصري السويدي لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي(المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد)، وذلك بمبلغ 10 ملايين كرونة سويدية، وهو القرار المعروض.

رأى اللجنة المشتركة:

ترى اللجنة المشتركة أن المنحة تعظم من دور الطاقة بمصر وتسهم بشكل كبير في تقديم خدمة مميزة في مجال نقل الكهرباء، حيث أنها ستعمل على تحسين نظام استقرار الجهد في جميع الظروف ويسيناريوهات مختلفة للأحمال وأيضاً على دعم خطة دمج الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة في الشبكة القومية للكهرباء وكذلك في خطة تصدير واستيراد الطاقة بين مصر والدول المجاورة.

وفي ضوء ما تقدم، فإن اللجنة المشتركة توافق على القرار المعروض، وترجو المجلس الموقر

الموافقة على ما رأت وعلى القرار الآتي:

ووفق على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 10 مليون كرونة سويدية، والموقع بتاريخي٢۰۲۱/۸/۳٠ و۲۰۲۱/٩/١٥، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.