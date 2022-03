صاروخي «هاني والسولية» يتواجدان في قائمة أفضل خمسة أهداف بمونديال الأندية 2022

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تواجد هدفي النادي الأهلي، في أفضل خمسة أهداف البطولة، والتي جاء الأول بصاروخية محمد هاني في شباك مونتيري المكسيكي بالدور الثاني، وصاروخية عمرو السولية في شباك الهلال السعودي في مباراة المركز الثالث.

نجح النادي الأهلي من تحقيق الفوز للمرة الثانية على التوالي، والثالثة في تاريخة من تحقيق برونزية كأس العالم للأندية، والتي جاءت الثالثة على حساب الهلال السعودي بطل آسيا والدوري السعودي.

ضرب الأهلي الهلال السعودي برباعية نظيفة مباراة جمعت بين الفريقين في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بمونديال الأندية، والتي جاءت صاروخية عمرو السولية بختام الرباعية.

A great strike from @amrelsolia ends another fine #ClubWC for @AlAhly 🥉 🇪🇬 pic.twitter.com/KV8mU4KUN6

فيما جاءت صاروخية محمد هاني أمام فريق مونتيري المكسيكي، في الدور الثاني من كأس العالم للأندية، والتي كانت بطاقة الصعود وهدف الفوز في المباراة.

The moment Mohamed Hany fired @AlAhly into the semi-finals of the #ClubWC 💥 🇪🇬 #LetItFly with #QatarAirways @QatarAirways pic.twitter.com/Dygc8Rz8Ov