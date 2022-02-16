/679828/النواب-يحدد-موعد-لمناقشة-8-طلبات-مقدمة-من-النواب-الأحد-المقبل

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة الأحد المقبل، لتحديد موعد مناقشة 8 طلبات مقدمة من الأعضاء.

دوت الخليج

8 طلبات مناقشة عامة على أجندة البرلمان الأحد المقبل

طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة ، مقدمة من:

1. العضو هند رشاد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن التوعية بمخاطر الزيادة السكانية. 2. العضو ولاء عبد الفتاح وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تنمية التدريب المهني. 3. العضو مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تنمية وتطوير قطاع التعدين. 4. العضو ولاء عبد الفتاح وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة مجابهة مخاطر التغيرات المناخية. 5. العضو نسرين صلاح عمر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إجراءات منع الغش داخل لجان الامتحان. 6. العضو جيهان البيومي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على المبنى الآثري للجمعية الجغرافية المصرية. 7. العضو عمرو درويش وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تعيين أوائل خريجي الجامعات المصرية. 8. العضو مرثا محروس وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تدريب موظفي التضامن الاجتماعي في ظل التوسع في الخدمات المقدمة من الوزارة.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ (10) مليون كرونة سويدية، الموقع بتاريخي 30/8/2021 و 15/9/2021.

ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصـادية عن قـرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر "برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات" بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 1/11/2021