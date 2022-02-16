/679824/جنح-مدينة-نصر-تقضي-بحبس-الإعلامي-توفيق-عكاشة-3-أشهر

قضت محكمة جنح بمدينة نصر حضوريا، تأييد حبس الإعلامي، وعضو مجلس النواب السابق، توفيق عكاشة لمدة 3 أشهر في الدعوى المقامة ضده من زوجته بنفقة قدرها 180 ألف جنيه.

دوت الخليج

حبس الإعلامي توفيق عكاشة

تجدر الإشارة إلى أن محكمة جنح مدينة نصر، أصدرت حكم فى الدعوى التي تحمل رقم 15673 جنح مدينة نصر لسنة 2021، غيابيا بحبس الإعلامي توفيق عكاشة، 3 أشهر في دعوى «الدفع لا الحبس» المقامة ضده من طليقته عن متجمد نفقة قدرها 180ألف جنيه

يذكر أنه تم القبض على الإعلامي توفيق عكاشة، في وقت سابق بمطار القاهرة، وتم إحالته إلى جهات التحقيق ، حيثث تقرر إخلاء سبيله بعد تقديم معارضة على الأحكام الصادرة ضده.

واضافت طليقة عكاشة، رضا الكرداوي، إنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام ضد توفيق عكاشة لأنها حصلت على أحكام نهائية ضده وأنها فوجئت بنبأ إخلاء سبيله قائلة إنه لم يسدد النفقات والمصاريف وهارب من دفع 450 ألف جنيه غرامات وقدم مستندات مزيفة لإخلاء سبيله.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ألقت القبض على الإعلامي توفيق عكاشة، في مطار القاهرة الدولي، حيث كان يُنهي إجراءات سفرة، بسبب صدور أحكام نهائية ضده في قضايا نفقة وسب وقذف من بينها 900 ألف جنيه متجمدات نفقة، وتغريمه 120 ألف جنيه لعدم دفع النفقة، و4 أحكام عن متجمدات النفقة، وحكم نهائي بالحبس سنة في سب وقذف.

وكانت محكمة الأسرة بمدينة نصر أصدرت أحكاما نهائية في عدة قضايا ضد الإعلامي توفيق عكاشة، ومنها قضيته السابقة مع طليقته وابنهما، منها 900 ألف جنيه مجمدات نفقة، وغرامة 120 ألف جنيه، وحكم بالحبس سنة، وقضية سب وقذف.