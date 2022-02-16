/679814/القنوات-الناقله-مباراة-ليفربول-وانتر-فى-دوري-أبطال-أوروبا-2022

تنطلق صافرة بداية مباراة انتر ميلان وليفربول، في العاشرة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تزداد عمليات البحث في الساعات الجارية على القنوات الناقلة لمباارة انتر ميلان وليفربول، في ذهاب دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا 2022.

يستعرض دوت الخليج في السطور القادة القنوات الناقلة لمباراة انتر ميلان وليفربول، بدوري الأبطال، والتي تحتضنها الأراضي الإيطالية.

القنوات الناقلة لمباراة انتر ميلان وليفربول

تنقل قناة beIN Sports 1 HD Premium مباراة انتر ميلان وليفربول، في العاشرة مساء، بدوري الأبطال، والتي يتولى التعليق الصوتي الدولي التونسي عصام الشوالي.

وتنقل قنوات ليبيا الرياضية المباراة، والتي يمكن مشاهدتها على قمر النايل سات، بدون عمليات تشفير.

ليفربول نجح في حجز مقعده في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، بعد أن تصدر جدول ترتيب مجموعته في دور المجموعات برصيد 18 نقطة، في حين تأهل إنتر ميلان لذات الدور بعد أن تواجد في المركز الثاني في ترتيب مجموعه برصيد 10 نقاط.

محمد صلاح أمام انتر ميلان

يمتلك محمد صلاح مهاجم ليفربول تاريخ طويل في الدوري الإيطالي، والذي يأتي في أبرز لاعبي مبارة اليوم في صفوف الفريقين، بعد مسيرة قوية مع فيورونتينا من ثم إلى روما، ليعود للدوري الإنجليزي عن طريق بوابة الريدز.

خاض محمد صلاح مواجهات ضد انتر ميلان 5 مباريات، حقق الفوز في 4 لقاءات والتعادل في مواجهة واحدة وتسجيل 3 أهداف.

فيما في دوري أبطال أوروبا خاض محمد صلاح مواجهتين ضد انتر ميلان استطاع أن يحقق الفوز فيهم بتحقيق وسجل هدفين مقابل هدف في كل مباراة.

يدخل ليفربول لقاء اليوم بكامل صفوفة بدون غيابات، والتي يبحث فيها اليوم عن الفوز وليس التعادل فقط، أمام انتر ميلان، ليعود إلى لندن في لقاء الإياب بكل أريحية.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد انتر ميلان:

فى حراسة المرمى: أليسون بيكر .

فى خط الدفاع: ألكسندر أرنولد – جوان ماتيب - فان دايك – أندي روبرتسون .

فى خط الوسط: جوردان هندرسون – فابينيو – نابي كيتا .

فى خط الهجوم: ساديو ماني - فيرمينو – محمد صلاح .