السبكى: نحرص على رفع تنمية مهارات مقدمى الخدمة الطبية من خلال التدريب

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن انطلاق أول ورشة عمل عن الإيكمو والطباعة ثلاثية الأبعاد، وذلك بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى النصر التخصصى للأطفال التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، أن إطلاق ورشة العمل تتم بالتعاون مع أكاديمية كارديو فيكس (Cardiofix) لعلوم الإيكمو (ECMO) ومشتقاته والتطبيقات الطبية للذكاء الاصطناعى، وذلك يوم الجمعة الموافق 25 من شهر فبراير الجارى بمحافظة بورسعيد.

وأضافت الهيئة، أن تقنية الإيكمو من أحدث وأدق التقنيات العالمية المستخدمة لدعم الحياة فى مرضى فشل القلب أو الفشل التنفسى، بالإضافة إلى مرضى زراعة الرئة وبعض مرضى الأورام، وذلك عن طريق قيام هذه التقنية بوظيفتها كبديل لوظيفة القلب والرئة معا أو أيهما ومن ثم دعم الدورة الدموية وإنقاذ الحياة.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، حرص الهيئة على تدريب وتجهيز الأطقم الطبية وإكسابهم المهارات اللازمة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية ذات التخصصات الدقيقة للمرضى، والتى تساهم فى إنقاذ حياة الكثيرين والتى تعد من الخدمات باهظة التكلفة والنادر توافرها.

وأضاف، أنه يأتى ذلك ضمن استراتيجية هيئة الرعاية الصحية بالعمل على الارتقاء بمستوى مهارات وكفاءة مقدمى الخدمات الصحية من خلال التدريب المستمر، بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى على أعلى مستوى ووفقا لأحدث الممارسات العالمية.