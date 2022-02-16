/679806/النائبة-فريدة-الشوباشى-دول-كبرى-تستشهد-بمبادرة-حياة-كريمة-كنموذج-لتغيير-حياة-الأنسان

قالت النائبة فريدة الشوباشى، كاتبة صحفية وعضو مجلس النواب، انها تشعر بالفخر عندما ترى دول كبرى تستشهد بمبادرة حياة كريمة كنموذج لمبادرة ناجحة فى تغيير وتحسين حياة الأنسان الى حياة كريمة وحياة أفضل، مؤكدة على ان الدولة المصرية كانت فى امس الحاجة الى مبادرة مثل مبادرة حياة كريمة.

اثار مبادرة حياة كريمة على المواطنيين

وأكدت النائبة فريدة الشوباشى، عبر لقائها على برنامج هذا الصباح المذاع على قناة اكسترا نيوز، على ان تحسين حياة 58% من المواطنين وهم سكان الريف سوف ينعكس بالضرورة على الدولة والمصريين ككل، مشيدة بانجازات المبادرة فى خلق صناعات جديدة فى الريف و اعداد سكان الريف لتصدير بعض انواع الغذاء ، مشيرة الى ان ما حققته المبادرة من انجازات هو بمثابة نقلة نوعية كبيرة جدا لحياة المصريين .

انجازات وجهود الدولة المصرية لتحسين حياة المواطن المصرى

واشادات بجهود وانجازات الدولة المصرية التى يصادفها المواطن ويلمسها يوميا من طرق وكبارى متطورة وعملاقة، مشيرة الى ان الطرق هى شرايين الحياة، مشيدة ايضا بدور القيادة السياسية للدولة المصرية فى تسهيل وتيسير الحياة والاتصالات بين الناس .

واكدت النائبة ان برامج الحماية الاجتماعية سوف تعود بالتأكديد على حياة المواطن بصورة ايجابية، مشيدة بالمتابعة الدورية من الدولة المصرية على جميع القطاعات ، مضيفة ان اهتمام الدولة بالجانب الثقافى وبثقيف وتوعية الشباب المصرى هو شئ يدعو للفخر، سوف يزيد من انتماء الشباب لبلدهم ويدفعهم للأمام، قائلة ان جهود الدولة لتحسين حياة المواطن المصرى هى جهود غير مسبوفة.

مبادرة حياة كريمة

جدير بالذكر ان مبادرة حياة كريمة هى مبادرة رئيسية تهدف الى التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر والارتقاء بمستوايتهم الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. كما اشادت الأمم المتحدة بمبادرة "حياة كريمة" ضمن أفضل المبادرات على المستوى الدولى، وذلك لكونها مبادرة محددة وقابلة للتحقق، لها نطاق زمني، وقابلة للقياس، تتماشى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة العالمية.