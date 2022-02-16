وزيرة التخطيط: معدل نمو الاقتصاديات المتقدمة 3.9%.. وانخفاض طفيف بمعدل البطالة في مصر

/679786/وزيرة-التخطيط-معدل-نمو-الاقتصاديات-المتقدمة-39-وانخفاض-طفيف-بمعدل-البطالة-في-مصر

اكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد على أن الاقتصاد المصري استطاع ان يحقق في الربع الثاني من عذا العام، معل نمو بلغ 8.3%، فيما بلغ معدل النمو للعام المالي الحالي من النصف الاول 9% .

دوت الخليج جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء، منوهة في حديثها انخفاض معدلات البطالة ـ بالنسبة للذكور وارتفاعها بالنسبة للاناثن وذلك في ظل ما يشهده العالم من تقلبات في البطالة. وزيرة التخطيط: معدل نمو الاقتصاديات المتقدمة 3.9% وقالت هالة السعيد إن الاقتصاديات المتقدمة استاطعات ان تحقق 3.9% بالسبة لمعدل النمو. وتابعت وزيرة لاتخطيط ان العالم يعانى من حالة عدم اليقين بعد جائحة كوروونا، حيث الاضطرابات بسلاسل الامداد على مستوى التجارة العالمية.

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