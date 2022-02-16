وزيرة التخطيط: لا يوجد قطاع فى الدولة حقق معدل نمو بمؤشر سلبى

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه لا يوجد أى قطاع من قطاعات الدولة حقق معدل نمو بمؤشر سلبى، مشيرة إلى أن قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والأنشطة العقارية يحتلوا 60% من نسبة النمو وهى أكثر القطاعات المساهمة فى زيادة معدلات النمو.





وأضافت السعيد فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، عقده رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصرى حقق معدل نمو فى الربع الثانى بلغ 8.3% بينما بلغ معدل نمو بالنصف الأول من العام المالى الحالى 9%. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد تخطى التوقعات بشأن معدل النمو ليبلغ مابين 6.2% إلى 6.5%.

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