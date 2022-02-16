انتخابات المهندسين.. ضاحى: لم أكن أنتوى الترشح لفترة جديدة لكن زملائى أصروا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مؤتمر انتخابى عقده نقيب المهندسين والمرشح فى الانتخابات المقرر إجراؤها الشهر الجارى على منصب النقيب، بنادى المقاولون العرب، اليوم الأربعاء.

أضاف: "نقابة المهندسين شرف كبير جدًا، لكنها فى نفس التوقيت عبء ومسؤولية كبيرة لأنك تتحدث عن أكثر من 300 ألف مهندس، لو تقدم أحدهم بطلب ولم يتم إنجازه فهذه مسؤولية".

وتابع ضاحى: "لم أكن أنتوى الترشح والاكتفاء بما قضيته فى منصب النقيب، لكن بعد إصرار من زملائى بأن أكون متواجدا قررت الترشح، وبعد ترشحى بيومين تعرضت لإصابة بفيروس كورونا ومكثت فى المنزل فترة قبل أن أعود فى أول فبراير، وكان العمل فى النقابة يسير على قدم وساق فى ظل الاعتماد على أسلوب فى الإدارة والعمل بلا مركزية".

وتجرى انتخابات نقابة المهندسين لرؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية، ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، يوم الجمعة 25 فبراير الجارى، على أن يكون يوم الجمعة 4 مارس المقبل هو موعد انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.