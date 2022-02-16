محافظ بنى سويف: الانتهاء من تبطين 422 كم من الترع

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، الانتهاء من تبطين 422 كم من الترع بتكلفة 940 مليون جنيه، مؤكدًا أنه يجرى العمل فى تنفيذ 41 عملية تبطين أخرى بإجمالى أطوال 806 كم تقريباً بتكلفة تبلغ حوالى 2 مليار و165 مليون جنيه، لتخدم 303 آلاف و12 فدانًا من خلال 195 ترعة بدائرة المحافظة.





جاء ذلك خلال زيارة المحافظ اليوم الأربعاء، لقرية أهناسيا الخضراء، لتفقد فعاليات "يوم القرية" الذى تنفذه وحدة السكان بالمحافظة، بالتعاون مع الجهات المعنية والشريكة ضمن خطة المحافظة للإسهام ودعم خطة الدولة لمواجهة الزيادة السكانية. وتفقد المحافظ - وفقا لبيان - الأعمال الجارى تنفيذها بمشروع تأهيل الترع والفروع بهندسة رى بنى سويف، ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين البنية المائية التحتية، حيث تم استعراض مستجدات الموقف التنفيذى للمشروع ومعدلات الإنجاز ونسب التنفيذ، والأطوال التى تم الانتهاء منها بكل مركز والعمليات الجارى طرحها والمعوقات التى قد تواجه التنفيذ للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية. وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لأعمال المشروع، وتكثيف عمل لجان المرور على الترع والمصارف والتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الرى والصرف لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال مواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع، خاصة وأنه يستهدف تحقيق العديد من المزايا والعوائد الإيجابية من توفير كميات مياه من الفاقد، وضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية.

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