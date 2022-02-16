عاجل- مدبولى يحذر: التعديات على الأراضى الزراعية قضية أمن قومى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن التعديات على الأراضى الزراعية ستواجه بكل قوة، مشيرا إلى أنها أصبحت قضية أمن قومى إذ أنها تعد جريمة فى حق الأجيال القادمة.





قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن التعديات على الأراضى الزراعية ستواجه بكل قوة، مشيرا إلى أنها أصبحت أمن قومى إذ أنها تعد جريمة فى حق الأجيال القادمة. وأضاف مدبولى، فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، أنه لو استمرت عملية التعدى على الأراضى الزراعية "مش هنلاقى ناكل" لأن الدولة تستثمر فى استصلاح الأراضى لضمها للرقعة الزراعية وهناك كثير من المواطنين ليس لديهم الوعى الكافى مستمرون فى التعدى على الأراضى ما يجعلنا فى دائرة مفرغة. وأشار إلى أن الحكومة بصدد وضع إجراءات قانونية للتصدى لكل أشكال التعدى على الأراضى الزراعية فى مختلف أنحاء مصر، لحماية مستقبل الأجيال المقبلة، مؤكدا أن الاستمرار فى التعدى على الأراضى الزراعية يعرقل مسيرة التنمية.

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