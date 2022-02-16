انتخابات المهندسين .. هانى ضاحى : المهندسون حديثو التخرج أولادى

جدة - نرمين السيد - كشف المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين الحالى، ومرشح قائمة "مهندسون فى حب مصر" على مقعد النقيب بالانتخابات المُقبلة، عن مدى دعمه لشباب المهندسين، مؤكدًا أنه فى 2007 قام بتعيين 1200 مهندس حديث التخرج فى شركة بتروجيت، أصبحوا الآن من القيادات الوسطى فى الشركة.





جاء ذلك خلال مؤتمر انتخابى عقده نقيب المهندسين والمرشح فى الانتخابات المقرر إجراؤها الشهر الجارى على منصب النقيب، بنادى المقاولون العرب، اليوم الأربعاء.

وقال: "فى ذلك التوقيت كانت الشركة لديها أعمال فى 11 دولة خارج مصر، وكان لا بد من وجود نظرة مستقبلية للشركة".

وأوضح أنه عقب انتهاء كل مشروع كان يحرص على عقد جلسة مع الشباب حديثى التخرج بالمشروع ليرى ما تعلمه هؤلاء الشباب، لافتًا إلى أنه يشعر بأن المهندسين حديثى التخرج أولاده، وأحب جدًا أن أستمع إليهم.

وتجرى انتخابات نقابة المهندسين لرؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية، ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، يوم الجمعة 25 فبراير الجارى، على أن يكون يوم الجمعة 4 مارس المقبل هو موعد انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.