جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إننا نعمل على زيادة النمو الاقتصادى لارتباطه بصورة مباشرة بنصيب المواطن من الدخل القومى، مضيفا: "خصصنا 40 مليار جنيه لهذه زيادات الحد الأدنى للمرتبات".





وأضاف مدبولى فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، أن استمرار معدلات النمو حتى 5 أو 6 سنوات مقبلة سيحقق طفرات تنموية كبيرة. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة ستعمل على خلق توازن عادل بشأن قانون الإيجارات القديمة بما يريح كلا من المالك والمستأجر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- مدبولى: استمرار معدلات النمو 5 أو 6 سنوات مقبلة سيحقق طفرات كبيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.