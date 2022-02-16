هانى ضاحى: المعاش التكميلى لا يلغى المعاش الأصلى لنقابة المهندسين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مؤتمر انتخابى عقده نقيب المهندسين، والمرشح فى الانتخابات المقرر إجراؤها الشهر الجارى على منصب النقيب، بنادى المقاولون العرب، اليوم الأربعاء.

وأوضح ضاحى، خلال المؤتمر، أن المعاش التكميلى الغرض منه أن العضو لديه إيراد يستطيع السداد من خلاله، وتختلف قيمة الاشتراك حسب عمر العضو، بمعنى أن العضو فى العشرينات من عمره يسدد قيمة أقل من الذى فى عمر الثلاثينات، أقل ممن فى عمر الأربعين، وهكذا.

ولفت المهندس هانى ضاحى إلى أن المعاش التكميلى لا يلغى المعاش الأصلى للنقابة، لكن العضور سيحصل على معاشين ما يعينه على ظروف المعيشة.

وتجرى انتخابات نقابة المهندسين لرؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية، ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، يوم الجمعة 25 فبراير الجارى، على أن يكون يوم الجمعة 4 مارس المقبل هو موعد انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.