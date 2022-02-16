/679774/علي-مساحة-129-ألف-متر- إزالة-1097-حالة-بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن إزالة 1097 حالة تعدي على النيل، والمجاري المائية، وأملاك الري، بمساحة 129 ألف و871 متر مربع على مستوى المحافظة حتى الآن، واستمرار الحملات الموسعة لإزالة كافة التعديات، بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية، ومديرية الأمن، والإدارة المركزية للموارد المائية والري بسوهاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الواضحة في هذا الشأن.

دوت الخليج وأكد محافظ سوهاج أن التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية بشأن التعديات على المجاري المائية جاري تنفيذها بكل حزم، موجها بالمتابعة المستمرة والتعامل الحاسم مع كافة التعديات؛ للحفاظ على المقدرات المائية، وحق الشعب . وزارة الموارد المائية والري بسوهاج ومن جانبه أوضح مجدي إبراهيم وكيل وزارة الموارد المائية والري بسوهاج، أن الإزالات شملت تنفيذ " 627 قرار إزالة بالإدارة العامة للري، بمساحة 34798 متر مربع، وعدد 103 قرار إزالة بالإدارة العامة للصرف، بمساحة 12715 متر مربع، وعدد 367 قرار إزالة بالإدارة العامة لحماية النيل، بمساحة 82358 متر مربع .

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