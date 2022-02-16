/679765/عمرو-جمال-يقود-تشكيل-فاركو-ضد-إنبي-في-الدوري-الممتاز

يدخل فريق فاركو مباراته اليوم ضد نظيرة إنبي في منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل فاركو لمواجه انبي

في حراسة المرمي: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد مودي –رامي صبري –عبدالله بكري

في خط الوسط: جابر كامل – محمود حمادة –محمود عماد –وليد علي – جيفرسون

في خط الهجوم: شكري نجيب – عمرو جمال

تشكيل انبي لمواجهة فاركو

في حراسة المرمي: عبد العزيز البلعوطي

في خط الدفاع: إبراهيم يحيي- إبراهيم القاضي – مروان دوواد

في خط الوسط: مصطفي شلبي – صلاح ريكو – محمد إسماعيل –أحمد العجوز

في خط الهجوم: جرجيس مجدي – جون إيبوكا

فاركو ضد إنبي

حقق إنبي الفوز على نظيره فاركو بنتيجة 2/0 على ملعب "الاسكندرية"، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من كأس الرابطة المصرية.

وأستطاع إنبي أن يحسم اللقاء لصالحه، بعدما قدموا لاعبوه أداء قوي، بينما حاول فاركو تهديد مرمى الفريق البترولي عن طريق الهجمات المرتدة ولكنهم لم ينجحوا.

وأفتتح عبد الرحمن عماد الأهداف في الدقيقة 22، ثم عزز جون إيبوكا بالهدف الثاني في الدقيقة 56، ليكون ذلك هدف التأهل لإنبي.

وبتلك النتيجة يتأهل إنبي للدور القادم من كأس الرابطة المصرية كأحسن مركز ثاني، متفوقاً على الاتحاد السكندري بفارق الأهداف.

انتهت أحداث مباراة الزمالك وسموحة، بنتيجة هدفين دون رد، لصالح الفريق السكندري، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل الزمالك أول أهداف المباارة في الدقيقة الخامسة والعشرين من عمر المباراة، عن طريق يوسف أوباما، ولكن حكم اللقاء أحمد الغندور يلغي الهدف بعد مرور خمسة دقائق بداعي التسلل.

سموحة يعود بقوة ويسجل ثنائية

عاد سموحة في المباراة بعد إهدار الزمالك العديد من الفرص في انطلاقة الشوط الثاني، والتي تصدى لسيل هجمات القلعة البيضاء دفاعات الفريق السكندري وحارس المرمى، الهاني سليمان.

سجل كالابا مهاجم نادي سموحة هدف المباراة الأول في شباك الزمالك في الدقيقة الرابعة والستون، من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تسكن الشباك على يسار محمد عواد.

أكد سموحة بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 78 من عمر اللقاء، عن طريق عبد الكريم الوادي، من خلال ركلة جزاء، سددها عبد الكريم أقصى الزاوية اليسري.