/679762/علاء-قريطم-ناعيا-المستشار-سعيد-مرعي-رئيس-المحكمة-الدستورية-العليا-السابق-فقدت-مصر-قيمة-قضائية-وقانونية-كبيرة

نعي النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، المستشار الجليل سعيد مرعي الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا – الذي رحل عن دنيانا صباح اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض .

دوت الخليج

وفاة رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق

وتقدم النائب علاء قريطم عضو مجلس النواب في برقية عزاء بخالص التعازي لعائلة الفقيد والأسرة القضائية مؤكدا أن الفقيد صاحب سيرة طيبة مثلت حياته نموذجًا فى العطاء والإخلاص لخدمة وطنه ورسالته القضائية، حيث فقدت مصر قيمة قضائية وقانونية كبيرة ومثالاً للقاضي الذي أفني حياته فى خدمة العدالة . داعياً المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، نعت وفاة المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة السابق، والذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء، مشيدة بالراحل بوصفه قاضيا دستوريا جليلا وعالما كبيرا، أثرى بأحكامه وفقهه القضاء الدستوري في مصر والعالم العربي على مدى أكثر من 40 عاما، مؤكدة أنها فقدته برحيل رئيسها السابق علما من أعلام العدالة، ورمزا من رموزها ومثالا يحتذى به في وطنيته وإخلاصه للدولة المصرية.

كما رئيس مجلس الشيوخ المستشار سعيد مرعي، مؤكدا أن الفقيد قيمة وقامة قضائية متميزة ومثالا يحتذى به، وتفاني في أداء عمله مقدما مجهودا كبيرا أثناء مسيرته القضائية الحافلة وإبان توليه رئاسة المحكمة الدستورية العليا.

ونعت الحكومة خلال اجتماعها اليوم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفاة المستشار الجليل سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق.