/679761/تنفيذ-دورة-تدريبية-للكوادر-الطبية-عن-الخدمات-التشخيصية-والعلاجية-بالشرقية

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتدريب والتعليم الطبي المستمر، لرفع كفاءة أداء الفرق الطبية بمستشفيات الصحة، والاستثمار في العنصر البشري لرفع كفاءة أداء الفرق الطبية بالقطاع الصحي بالشرقية، والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضي.

دوت الخليج

نظمت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، دورة تدريبية للأطباء والفنيين الصحيين ومسئولي الجودة بمختلف مستشفيات الصحة بالمحافظة، عن الخدمات التشخيصية والعلاجية وخدمات بنوك الدم، وذلك بقاعات التدريب بمستشفيات ههيا والقنايات المركزية، والتي استمرت لمدة يومين، وقام بالتدريب استشاري الجودة بالإدارة العامة للجودة بالوزارة، بالتعاون مع إدارتي التدريب والرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، في حضور ٤٠ متدرب بالمحافظة.

أداء الفرق الطبية

وقدم وكيل وزارة الصحة الشكر لجميع القائمين والمشاركين في هذا العمل، على جهودهم المبذولة للإرتقاء بمستوى أداء الفرق الطبية، لخدمة جميع المرضي بمحافظة الشرقية.