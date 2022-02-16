/679758/هل-ارتدت-عن-الإسلام-بيرين-سات-تحسم-الأمر

تتعرض الكثيرات من نجمات تركيا للإنتقادات لما تظهرن به من ملابس عارية وإطلالات جريئة، إلى جانب بعض المشاهد التي يقومن بتقديمها في الأعمال التي يشاركن فيها، وكانت من أبرزهم الممثلة بيرين سات.

دوت الخليج يرصد رد بيرين سات على أحد الانتقادات التي تعرضت لها

بيرين سات ترد على هجوم الجمهور

علق أحد متابعي الممثلة التركية بيرين سات، الشهيرة بـ"سمر" في مسلسل «العشق الممنوع»، وذلكعلى إحدى صورها التي تنشرها على حساباتها الشخصية على السوشيال ميديا، وقال لها:"هل هر مسلمة؟"، رغم أن ديانة بيرين معروفة للكل، وأنها مسلمة ولم تغير دينا، ولكن قال هذا متعجبًا مما تنشره، حيث أنه لا يوافق تعاليم الإسلام، فردت عليه بيرين بكل موصضوعية وقالت له:"نعم.. ولدت مسلمة، علمانية وإمرأة مستقلة.. سررت بمعرفتك".

لم تعتاد بيرين سات على الرد على الانتقادات التي توجه لها من الجمهور المتابع لحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفلة، ولكنها تعمدت الرد على هذا التعليق لتنهي هذه الديرة المفرغة، ورأى البعض أن ما قامت به هو تصرف ذكي للغاية.

رفض بيرين سات تصرف أردوغان

هاجمت النجمة بيرين سات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب تهديده بقطع لسان أحد الفنانات، بعد صلاة الجمعة في أحد المساجد منذ فترة، ونشرة من خلال خاصية الـstory، وكتبت:" أنا لا أريد أن أصدق أن أردوغان الذي قدم نفسه في الإنتخابات بالقاء القصائد والغناء وبناء حسورمن الود بينه وبين الشعب, قد قال اليوم أنه سيقطع لسان ​سيزان اكسو​"، ونشرت بيرين صورة النجمة المذكورة ودعمتها بقوة.

سبب هجوم أردوغان على أحد النجمات

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في النص الآخر من يناير الماضي، أحد المغنيات والتي تُدعى سيزان اكسو، وهددها بقطع لسانها بكل عنف، عندما أخذ المايك من إمام الصلاة وهددها أمام المصلين في أحد المساجد التركية عقب أداهم لصلاة الجمعة، وذلك بعدما نشرت أغنية لها باسم لحظات رائعة، والتي وصفت فيها آدم وحواء أنهم جهلاء.

بيرين سات تتخلى عن العمل بالدراما التركية

هاجم الجمهور الممثلة بيرين سات بعد أنتتشار أخبار عن أنها ستتكر الدراما التركية، وتكتفي بالأعمال العالمية، بعد ما أختبرت بنفسها الحريات المتاحة في الأعمال الإلكترونية والعالمية.